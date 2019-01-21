全球經貿戰︰據報中美智慧產權談判乏進展

外電引述知情人士透露，中美雙方至今未能在智慧財產權問題上取得進展，而這可能是美國總統特朗普最終決定能否與中國敲定協議的一個關鍵點。



據報，美國貿易代表萊蒂澤上周在與議員會晤時確認，在智慧財產權等結構性問題上，兩國的協商缺乏進展。



中國涉嫌盜竊智慧財產權以及強迫外國公司轉讓技術以換取中國市場准入，是1月初兩國為期3天的經貿磋商的主要議題。知情人士稱，討論最後變得像「互倒苦水」，而不是建設性的磋商。



報道引述出席磋商人士稱，美國副貿易代表Jeffery Gerrish大部分時間都在引用一份美國報告來證明對約2,500億美元中國商品加徵關稅是合理的。而中國官員則是照常否認有任何不當行為，要求美方拿出證據。



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