【午市重點睇】紐油見54美元　CNH升至6.79

●美匯指數企96.3水平，港匯企7.844，離岸人民幣(CNH)升至6.79，圓匯企109.6，歐元見1.137，英鎊企1.284。金價跌至1,281美元。油價續漲，布油升破63美元，紐油見54美元。道指期貨跌不足百點。



●恒生指數早段曾漲逾200點，高見27,323點，中午收報27,181點，升91點或0.34%，主板成交逾555億港元。國企指數升63點或0.6%，報10,700點。 https://bit.ly/2ATJ07Q

-小米第2次回購逾984萬股，半日升2.95%。 https://bit.ly/2FDj3gK

-五礦資源發盈警，股價急挫近兩成。 https://bit.ly/2CB3Qcj

-熊貓綠能折讓配股，淨籌逾9億元。 https://bit.ly/2U2qt0n

-融創中國斥逾125億人民幣購京滬兩項目。 https://bit.ly/2sC5ENq



●【即市分析】

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-電力基建股強勢可期？ https://bit.ly/2sEDr8Y

-中資電訊股勝在夠硬淨。 https://bit.ly/2Dn74Bz

-友邦後市關鍵睇70元關。 https://bit.ly/2MmzZJc

-北水撐場，港股醞釀突破。 https://bit.ly/2Mkm720



●【名家貼士】陳蓓敏：石藥集團估值吸引。 https://bit.ly/2R1GiSQ



●新股專輯：傳貓眼娛樂延至2月4日掛牌。 https://bit.ly/2Ho19k3



●中國第4季GDP放緩至6.4%，民間投資增速加快。 https://bit.ly/2AXP7rI

-中國經濟：林樵基料今年首季GDP增長6.3%。 https://bit.ly/2sLlBkN



●A股快報：滬綜指半日升17點，國壽漲3%。 https://bit.ly/2W6a78H

-福萊特玻璃擬發行不超過1.5億股A股。 https://bit.ly/2MnHiA2



●亞洲股市：日股中段升近百點。 https://bit.ly/2T5vl4H



●全球經貿戰︰據報中美智慧產權談判乏進展。 https://bit.ly/2DoEpw4



●外媒料新iPhone將全球減價。 https://bit.ly/2CBdoUH



●工信部：5G發展料創造310萬個就業崗位。 https://bit.ly/2RIqiKP



●華為發裁員警告，任正非指公司要過5年苦日子。 https://bit.ly/2FCd9N3



●證券無紙化諮詢勢周內出台，新股先行先試。 https://bit.ly/2TZcKqU



●新盤部署：煥然懿居市價發售43伙，未見買家。 https://bit.ly/2T3Xh9d



●人行不進行逆回購操作，本周7,700億元人民幣逆回購到期。 https://bit.ly/2AOXK87

-人民幣中間價跌109點。 https://bit.ly/2CxkF83

-人民幣Shibor︰隔夜息回升至2.24厘。 https://bit.ly/2CzD6IZ



●港元拆息︰隔夜息升至0.39厘。 https://bit.ly/2sFCWew



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