樓價UPDATES：二手業主狠劈百萬出貨

二手市場減價成交不斷，其中新界私樓劈價逾百萬元始獲承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



香港區



●港島南碧瑤灣16座中層A室，實用面積1,386方呎，三房間隔，以每月5.3萬元租出，實用呎租38元。



●西灣河嘉亨灣2座低層C室，實用面積467方呎，兩房間隔，望全海景，獲租客以每月2.3萬元租入，實用呎租49元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●長沙灣碧海藍天6座連天台戶，實用面積501方呎，兩房間隔，享開揚海景，原叫價950萬元，減價58萬元，以892萬元易手，實用呎價17,804元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●馬鞍山銀湖．天峰3座中層B室，實用面積690方呎，原開價1,100萬元，議價後以990萬元易手，實用呎價14,348元。



●上水御景峰高層K室，實用面積468方呎，兩房間隔，以每月1.25萬元租出，實用呎租26.7元。



●粉嶺帝庭軒5座中層D室，實用面積419方呎，兩房間隔，原叫租1.35萬元，議價後以1.28萬元獲承租，實用呎租30.5元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！



遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/