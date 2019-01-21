科技商機：萬億級產業！5G移動診療、無人機外賣呼之欲出

5G是今年的科技焦點，內媒分析指5G將有幾大主要應用，進一步改寫人們的生活。



首先，如果說4G是飛機的速度，那麽5G便是坐上了火箭。5G技術幫助車輛實現無人駕駛遠程控制，因反應速度大大提升，大大降低了事故發生概率。



第二，無人機配送是另一大亮點。都市人生活節奏快速，外賣是其中不可或缺的一環，尤其是咖啡及等新鮮食品，更講求配送的時效及貨品安全等。



第三，在醫療衛生領域，5G亦有促助作用。中國移動浙江公司項目經理李國斌介紹，5G的低延時特點，在分級診療和醫療資源下擔將起獨特作用，比如面對身處農村基層醫院的患者，省市級醫院的醫生可直接根據患者方面的視頻及反饋信息，遠程操控機器人開展超聲波檢查。



隨着5G技術引爆智能網聯汽車、虛擬現實、移動醫療等新興產業，下一個萬億級經濟增長點呼之欲出。



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