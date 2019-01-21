香港樓價續為全球「最難負擔」城市　不吃不喝要逾廿年「上車」

國際公共政策顧問機構Demographia調查顯示，至去年第3季，香港續為全球樓價最難負擔城市，屬「嚴重不能負擔」級別。



顯查顯示，香港樓價對家庭入息中位數比率進一步惡化，由2017年的19.4倍，升至去年20.9倍，再創有調查以來新高，意味一個家庭不吃不喝要20.9年才買得起一個住宅。



加拿大溫哥華樓價取代澳洲悉尼成第2難負擔城市，中位數比率為12.6；悉尼以11.7排第3。調查又顯示，美國樓價「可負擔」級別，樓價對家庭入息中位數為3.5倍。



報告指，部分最不能負擔的市場過去1年樓價已經緩和，部分市場出現下跌，但樓價跌幅不足以實際改善住宅的可負擔性。



調查覆蓋全球8個國家共309個城市。



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