【大行報告】野村料今年香港樓價跌7%　租金跌半成

野村發表研究報告，預期今年香港住宅租賃市場續受負面影響，租金回報率將跌40個點子，租金則下跌5%，主要因為新供應增加，並估計樓價溫和下調，租金回報率將維持3%。



該行又預期，今年按揭息率亦將有25點子的升幅，至3.4%；全年住宅樓價跌7%，當中大部分調整在上半年出現，而下半年則持平。今年市場供應十分充裕，在競爭下，相信發展商有減價空間。



該行又指，零售市道自2018年11月開始放緩，預期今年情況持續，限制商場加租幅度。而股市及樓市下跌，財富效應亦會影響消費情緒。惟中環核心寫字樓仍有加租的可能性。



野村首選長實集團(01113)、新世界發展(00017)及新鴻基地產(00016)，維持信置(00083)「買入」評級。



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