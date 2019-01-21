【即市分析】吉汽宜作兩手準備

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：阿爺近期又降準又逆回購放水，有利市場氣氛，早前累跌不少的板塊都見反彈。汽車股雖然係貿易戰主戰場之一，但發改委表示，年內將制定出台促進汽車、家電等熱點產品消費措施，板塊一樣彈得起，其中吉利汽車(00175)股價就自月初的10.08元反彈至即市高見12.84元，累升約27%。



惟要留意，除國策支持及市場氣氛改善外，其實板塊基本面未有太大改善，好似中美汽車關稅問題有待解決，中央會否進一步放寬外資持股比例，變相加劇行業競爭環境，凡此種種皆為行業不明朗因素。



此外，瑞銀最新報告就指，吉汽之潛在利好因素，在未來兩季將未能轉化為推動盈利的動力，故將其從亞太區主要買入名單移除，下調目標價至17.8元，投資評級為「買入」。



策略上，汽車股反彈一輪後資金意欲或下降，除非短期再有新利好消息出台，否則吉汽亦有機會後勁不繼，故已上車者宜先定好止賺/止蝕位於20日線約12.1元，至於未持貨者只宜低吸不應高追。

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