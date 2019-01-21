【即市分析】李寧或見頂回落　吼位食胡

東方產經「股博士隨筆」專欄作者股博士：近月內地出台多項措施谷內需消費，利好相關板塊表現，部分內地體育用品股率先跑出。兩大龍頭企業李寧(02331)及安踏體育(02020)，近月股價齊齊攀升。其中李寧表現突出，惟今日(周一)即市創下逾7年新高見10.5元後輾轉回落，即市報9.39元，跌3.6%。



上周國家發改委、體育總局印發《進一步促進體育消費的行動計劃(2019-2020年)》，目標為於2020年，將全國體育消費總規模達到1.5萬億元人民幣。雖然政策面有谷內需傾向，可望利好體品股業務表現，但若睇股價表現，李寧早於去年10月已被率先炒起，以今日高位10.5元計，期內累積升幅逾6成，相信已反映大部分利好因素。觀乎該股現時估值偏高，後市再大幅攀升有一定難度之餘，更有高位回落風險。



走勢上，該股自1月11日起急速攀升，至今日上破高位阻力約10元後即掉頭向下，MACD牛叉跟隨收縮，若短線再失守10天線，持貨宜考慮先行食胡，未持貨者暫宜觀望。

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