青衣區交投轉活　翠怡花園兩房戶535萬沽

中原地產青衣盈翠半島分行B組分行經理楊麗珍表示，青衣區近日交投氣氛好轉，本月累計錄約22宗成交，當中近8成屬600萬元以內。



她表示，翠怡花園5座高層F室，實用面積368方呎，兩房改為一房，附有企理裝修，享開揚景，剛以535萬港元易手，實用呎價14,538元。買家為上車客，睇樓1個月，入市預算500萬元，見近日成交加快，樓價回升，由家人支援下入市。原業主於1993年以122萬元買入單位，現轉手帳面獲利413萬元或3.4倍。



該分行亦促成美景花園11座中層E室成交，單位實用面積420方呎，兩房間隔，以488萬元易主，實用呎價11,619元。原業主於1995年以145萬元買入單位，現轉手帳面獲利343萬元4倍。上月同類單位造價約518萬元，是次成交價低近6%。



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