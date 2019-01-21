樓價UPDATES：青衣二手成交增加

二手樓價回落，刺激上車需求，青衣600萬元以下成交增加，區內翠怡花園高層細單位，樓價535萬元即有承接。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●柴灣杏花邨28座低層1室，實用面積約614方呎，屬三房兩廳間隔，擁海景，以約960萬元沽，折合實用呎價約為15,635元。



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九龍區



●將軍澳慧安園1座中層E室兩房戶，實用面積351方呎，雙方議價後，以578萬元成交，實用呎價16,467元。



●西南九龍瓏璽6B座中層B室，兩房套間隔，望海景，實用面積約667方呎，獲夫婦客承租，月租39,500元，實用呎租約59.2元。



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新界區



●青衣本月累計錄約22宗成交，當中近8成屬600萬元以內的成交，如翠怡花園5座高層F室，實用面積368方呎，兩房改為一房，剛以535萬元易手，實用呎價14,538元，新買家為上車客，睇樓1個月入市。



●青衣美景花園11座中層E室，實用面積420方呎，兩房間隔，剛以488萬元沽出，實用呎價11,619元。



●青衣曉峰園2座高層C室，實用面積546方呎，兩房間隔，望山景，去年十一月叫價760萬元，上月減至730萬元，新近進一步減至708萬元沽，實用呎價12,967元。



●東涌區兩錄天8宗買賣，本月成交急增至29宗，相比上月同期增加20%，區內昇薈2座中層B室，實用面積1,420方呎，四房雙套間隔，獲換樓客以1,695萬元承接，實用呎價11,937元。



●荃灣愉景新城2座中層A室，實用面積682方呎，三房套間隔，放盤半年，最初開價980萬元，累減112萬元，最終以868萬元沽出，實用呎價12,727元。



●屯門居屋兆康苑M座中層2室，兩房間隔，已補價自由市場售440萬元，實用面積414方呎，實用呎價10,628元。



●天水圍居屋天祐苑C座高層15室，實用面積435方呎，剛於未補價第二市場售262萬元，實用呎價6,023元。



●大圍盛世3座南翼高層D室，實用面積757方呎，三房連套房間隔，以27,000元租出，實用呎租35.7元。



●沙田溱岸8號5座中層D室，實用面積729方呎，三房連套房間隔，議價後以1,299.8萬元易手，實用呎價17,830元。



●上水明珠華軒中層B室，兩房間隔，以500萬元易手，實用面積440方呎計，折合呎價11,364元。



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