【即市分析】好倉幾時食胡？睇實港交所！

東方產經「薦神」專欄作者帥哥：美股上周五做好，中國今早(周一)公布2018年GDP數據符預期，市場繼續炒國家放水及中美貿易戰有轉機，市場氣氛持續改善，作為港股晴雨表的香港交易所(00388)當然有運行，即市再升2.3%報245元，走勢唔錯，咁對整體部署又有乜啟示呢？



走勢上，美股道指從早前低位21,712點反彈至上周五報24,706點，其實已反彈了早前跌幅逾半；考慮到恒指跌先過美股，故近期借投資氣氛改善而借勢反彈都好正常，至於港交所股價更早於去年10月在195.6元率先見底反彈，又係比恒指「行先一步」。



所以話，如果大家早前已買入部分個股博反彈，而又未知幾時食得胡的話，除咗要睇實手上批貨的股價走勢外，亦可以參考埋港交所走勢，若見佢股價無力再上甚至急回的話，啲好倉就要先行減磅，應該唔會錯得去邊！

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