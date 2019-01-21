歐股個別發展　法荷航集團升逾3%

英國首相文翠珊稍後向議會提交脫歐方案，歐洲股市早段個別發展，英國富時100指數升0.11%，報6,975點；德國DAX指數跌0.26%，報11,176點；法國CAC指數跌0.15%，報4,868點。



個股方面，英國博彩公司William Hill料2018年度經營溢利下跌15%，公司股價挫3.1%



早前有外報道，法荷航集團擬關閉旗下副線航空公司Joon，股價升3.4%。



德國互聯網公司Scout24拒絕了私募基金Hellman & Friedman及黑石集團的收購，股價現升逾3%。



【16:05】歐股開市偏軟，英國富時100指平開，報6,968點；德國DAX指低開0.3%，報11,175點；法國CAC指數低開0.25%，報4,863點。



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