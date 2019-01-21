【市後重點睇】CNY見6.78　油價高位反覆

美匯指數回至96.2水平，圓匯報109.5；港匯企7.845。CNY及CNH分別企6.78及6.79；金價報1,283美元。布油及紐油亞洲市高位反覆，分別報62.7及53.9美元。道指期貨跌75點。



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