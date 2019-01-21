港樓價全球最難負擔！市民又點睇？

對於有調查指，香港家庭要不吃不喝20.9年才可買起一個住宅，究竟市民如何看待香港樓價貴的現象？《東網》訪問了多位市民及資深投資者的看法︰



●梁小姐︰樓價與市民收入嚴重脫節

從事財務策劃的梁小姐坦言，香港樓價與市民收入嚴重脫節，認為政府應從增加土地供應方面著手，雖然此舉是相當困難，但長遠可令各類房屋供應增加。



她又認為，本年樓價增長將會放緩，主要受中美貿易戰、整體經濟氣候等因素影響。



●鄭先生：人工永遠追不上通脹

現為大專學生的鄭先生則認為數字的確誇張，現時年輕人要上車很難，不過又未至於沒可能，要視乎從事那一個行業，如打工就要有伴侶一同供款。



對於未來樓價走勢，他認為人工永遠追不上通脹，若通脹率加劇，樓價就會再升。他又認為「政府有很多措施可實行，不過唔到我哋諗」。



●黃先生︰大部分人「要有樓才結婚」

正就讀大學三年級的黃先生表示，雖然較少關注樓市問題，不過他預計個人要畢業後，再儲蓄10年至15年後才有機會置業，認為是儲備過程屬較長時間。



他又認為，此情況或會影響個別市民組織家庭的部署，坦言現時大部分人「要有樓才結婚」。



●鄭先生︰樓價較高但仍可接受

現居於私樓的陳先生，表示自己尚未完成供款，認為現時樓價是高了一點，不過仍可接受，大部分人只是畀不起首期，供樓其實沒有問題。



他又指，以往樓價較低時，人們都要三十歲才可儲到首期，只是現在更困難，因此認為調查放大了問題。



他又認為，年輕一代要上車可能要靠父母，亦要多一點犧牲，包括很早便要開始儲錢。他預期未來樓價仍有上升機會，惟不會急升。





●物業投資者都話「可悲」

資深投資者吳龍飛表示，情況相當可悲，並相信現時供款比率已超過收入五成，認為樓價要跌兩至三成，市民才能夠負擔。



但他指出，若樓價出現上述跌幅，又會衍生另一個問題，市民被裁員、凍薪甚至減薪機會亦會大增。事實上，近年經濟好，但普遍加薪幅度都不大，追不上通脹及樓價升幅。



另一資深投資者伍冠流認為，香港人實在難以負擔現時高企的樓價，雖有部分業主受最近跌市影響，願意減價出貨。



不過，由於加息步伐沒有早前般來勢洶洶，加上每天150個單程證配額不斷令市場需求增加，故認為樓價再跌空間少於一成，市民仍要捱貴樓。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港屬於高增值的金融城市，故樓價高難負擔是無可避免的。住宅價格雖已從高位回落接近一成，不過市民買樓亦並非單純自住，也有儲蓄、保值作用，相信在可見將來，香港仍會是全球樓價最難負擔的市場。



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