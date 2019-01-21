中原測量師行︰明年私宅供應量恐現斷層　帶動樓價回升

中原測量師行執行董事張競達表示，2020年及2021年私宅供應量或會出現斷層，屆時全年私宅供應量有機會跌穿1萬伙，不過依然要視乎當時經濟情況。



他解釋，2019年的私樓新盤供應多達3.2萬伙，主要來自2016年的賣地高峰期。不過2017及2018年的賣地數目大幅回落，估計未來將出現斷層，屆時或會刺激樓價上升。



他認為，短中期土地供應面臨短缺，增加土地屬刻不容緩，建議政府可配合交通基建，適當增加新界地區的住宅地發展密度。至於中長期方面，該行則支東大嶼都會項目。



對於地價走勢，他認為，未來兩年地價暫時不會大幅波動，也不會大升，發展商會按現時情況出價。惟直至2020年或2021年，由於供應不足，屆時地價或會上升。



中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，2019年住宅樓市開局不錯，料政府不會減辣。他指出，現時只要一手項目願意帶頭減價20%，項目就會獲承接，又認為市場氣氛不俗，市民「怕買貴樓的態度」正在改善。他料，本月一手成交宗數可達2,200宗，而二手則多達3,500宗。

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