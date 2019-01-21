【fb直播】恒指再上動力有幾大？問吓林嘉麒

中美貿易談判有進展，內地GDP又合預期！港股周一(21日)最多升232點，創三個半月高位，尾市升幅略為收窄，但在市場氣氛好轉下，恒指下個目標係咩水平？



大市氣氛好轉，香港交易所(00388)備受關注，股價升逾1%，大行摩根士丹利發表報告，認為港交所認為30日內可跑贏大市，續叫「增持」，目標價仍睇290元。港交所值唔值得追入？



另外，手機股大翻身！獲里昂維持「買入」評級的舜宇(02382)再升半成！一眾手機股形勢大好？另外，連續兩個交易日進行回購的小米集團(01810)，宣布將進軍非洲市場，有貨唔怕揸？



國際油價回升！油股跟隨向上，「三桶油」齊齊再升1%，突破阻力再上無難度？



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