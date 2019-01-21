內地證券界寒冬！花紅大縮水　今年恐更艱辛

外國傳媒報道，隨着股市低迷令證券業遭遇困境，中國的銀行家和交易員獎金恐縮水之餘，就業機會亦已減少。



數據顯示，內地證券業於2018年已裁員4,000多人，出現「人頭」淨減少，為2014年有官方數據以來首次。全球招聘顧問公司Morgan McKinley駐上海經理朱煜霄指出，股票發行下降意味大多數證券公司去年「冇肉食」，當中1/3可能不會發放2018年獎金。



業內人士透露，目前形勢幾乎沒有好轉迹象，由於中美貿易戰仍在進行，2019年預計可能是更艱難的一年，從業員「叫價」能力大減。



事實上，由於近年市場蓬勃發展，證券業亦大舉招聘。2017年從業員就由3年前的24萬人，增加到35萬人左右，即使在2015年A股股災期間，也沒有縮減人手，惟2018年整體經濟放緩，則導致資本市場陷入困境，股市成交量處於5年低位，滬綜指表現更是全球主要股市之中最差。數據顯示，去年股票發行金額與2016年的高位相比大幅萎縮，而中國的併購交易總額與2017相比亦減少14%，至僅5,590億美元。市場預計，2019年新股上市集資最少下降10%。

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