【今日破位表】再獲大行唱好　藥明康德落鑊

恒指今日(周一)高開43點後一度倒跌6點，隨後內地公布的經濟數據達標，帶動指數攀升232點至27,323點，惟其後市況回順，收市升幅縮至105點，報27,196點，成交額903億元。即市創52周新高的股份(主板及創板)有14隻，股價創52周新低的股份有43隻。(詳見創52周新高/低股份表：http://bit.ly/2zwNpei )



隨內地5G進入商用的日子漸近，相關概念股時而見炒作，半新股中國鐵塔(00788)今日再度落鑊，收報1.6元，升4.5%，日內創1.63元的上市新高。此外，另一半新股藥明康德(02359)獲投行摩根士丹利予以「增持」，目標價81元，吸引資金流入，以上市新高價77.45元收市，飆升10.6%。



另邊廂，雖則近日內地車股普遍出現反彈勢頭，惟主營汽車銷售的中升控股(00881)股價仍未見起色，維持低位橫行格局，今日更創下13.66元52周新低，收市略為反彈，報14.12元，升0.4%。

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