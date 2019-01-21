惠譽：5大國有銀行長期外幣發行人違約評級為「A」

國際評級機構惠譽確認，中國5大國有銀行的長期外幣發行人違約評級(IDRs)均為「A」，評級展望「穩定」；短期發行人違約評級確認為「F1」。



5家國有銀行包括農業銀行(01288)、中國銀行(03988)、交通銀行(03328)、建設銀行(00939)及工商銀行(01398)。



惠譽表示，5家銀行的支持評級(SR)均為「1」，支持評級底線(SRF)均為「A」，反映了銀行的系統重要程度，認為當銀行有需要時，中國政府會為其提供支持的意願甚高。



此外，截至去年11月底，5家國有銀行的資產總額，佔國內銀行業總資產約36%，惠譽認為對中國經濟上的融資提供甚為重要的支持。

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