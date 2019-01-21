中國經濟：摩通料巨額減稅將是救市主力

外國傳媒報道，中國2018年經濟增長創下28年以來最差紀錄後，摩根大通中國首席經濟學家朱海斌預期，財政政策將是2019年中國應付經濟逆境的核心措施。



所謂財政政策，可簡單理解為主要靠政府提升開支及減稅來刺激經濟。事實上，中國財政部本月初已表示，2019年將加大力度在增加開支、減稅降費上，尤其集中火力減輕小企及製造業的負擔。



朱海斌估計，今次內地整體減稅的規模將會相當大，總額或達2萬億元人民幣，即佔國內生產總值(GDP)約2%，成為救市主力，相信會涉及家庭大眾及企業。



不過，亦有市場人士質疑減稅成效。諮詢公司TS Lombard首席中國經濟學家莊伯表示，減稅對經濟增長影響有限，而且最快要6至9個月才見成效。



事實上，人民銀行在過去1年，已最少「降準」5次，向市場釋放資金，惟影響有限，主因是中國債務已十分龐大，難以再靠增加債務支持經濟，一旦強行推出，資金會有外流風險。

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