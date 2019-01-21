中國經濟增長28年最差　專家話捱埋上半年就掂？

國家統計局公布，2018年經濟按年增長6.6%，為28年以來低位；單計第4季，經濟按年增長6.4%，為2009年首季之後最低。面對經濟增長持續放緩，專家反而未驚過，更看好最壞時刻很快過去，下半年將重拾動力，A股更具值博空間。



【摩通：減稅將是救市主力】

摩根大通中國首席經濟學家朱海斌相信，財政政策將是2019年中國應付經濟逆境的核心措施。(所謂財政政策，可簡單理解為主要靠政府提升開支及減稅來刺激經濟。)



朱海斌估計，今次內地整體減稅的規模將會相當大，總額或達2萬億元人民幣，即佔國內生產總值(GDP)約2%，成為救市主力，相信會涉及家庭大眾及企業。



不過，亦有市場人士質疑減稅成效。諮詢公司TS Lombard首席中國經濟學家莊伯表示，減稅對經濟增長影響有限，而且最快要6至9個月才見效果。



【交銀：持續放緩至下半年】

交銀國際董事總經理兼研究部主管洪灝預計，經濟增長會持續放緩，今年全年GDP增長會稍為超過6%，相信中央會按經濟放緩速度來調節政策刺激力度，暫未見刺激力度導致通脹惡化，估計今年下半年會有改善。



【恒生：數據不太差 毋須太悲】

恒生銀行首席經濟師薛俊昇預料，今年中國經濟持續輕微向下，全年GDP增長6.5%，稍遜2018年的6.6%。



他指，市場對GDP數據未有太大反應，他本人亦不太悲觀，因經濟數據非明顯轉差，例如去年12月零售及工業生產數據均回升。另外，中美貿易談判現曙光，以及內地推出貨幣及財政政策等，將利好大市。



【光銀：首季續差 惟A股快見底】

光銀國際資本董事總經理林樵基稱，中國上季經濟增長跌破6.5%，反映經濟正緩步向下。要留意的是，2018年第一季經濟強，在基數高下，今年首季經濟數據難亮麗。再者，中美貿易談判仍存變數，宏觀風險大，亦會拖累中國經濟，故料首季GDP按年增長6.3%。



然而，在救市措施推出後，他預計下半年固定投資會大幅增加，經濟將見復甦，亦料A股會提早於今年4月見底，屆時投資者可趁機撈貨。



【大摩：下半年有轉機】

摩根士丹利首席中國經濟學家邢自強預計，隨着政府推出政策，中國經濟會在第2季後有改善。



【余永定：經濟沒那麼差】

中國人民銀行前「智囊」、現為社科院學部委員余永定表示，中國經濟基本面並非那麼差，只要財政、貨幣政策「雙擴張」，並以積極財政政策為主導，增加人民幣匯率彈性，今年中國經濟可以實現穩定，甚至某種反彈。



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●大行都不太悲！



【高盛：內地政府已有準備】

高盛指，近月內地數據普遍疲弱，包括居民消費價格指數(CPI)在內的通脹數據顯著低於預期，再次引起市場對通縮的憂慮；臨近農曆新年，失業率突然上升的擔憂亦明顯升溫。目前為止，內地失業率基本保持穩定，雖然這往往是一個滯後的經濟指標，但已令內地決策者有所警惕，尤其關注到今年初潛在經濟增長突然下降的問題。



【滙豐：將加快推出救市政策】

滙豐環球研究指，內地經濟增長勢頭放緩，將為加快推出財政政策及具針對性的貨幣寬鬆政策，帶來進一步壓力。在財政政策方面，預期在減稅及減免企業費用上，今年會繼續加大力度。與此同時，內地政策有意持續提高對民企信貸的分配比例。



【美銀：經濟或首季見底】

美銀美林亦指，去年第4季一系列內地經濟數據，已反映增長減弱。未來實際增長表現可能繼續受壓，尤其是貿易阻力將更嚴峻。不過，現時內地正加緊推出寬鬆措施，包括計劃推動內需、削減稅項、改善企業融資條件等。該行預料，內地信貸增長將在今年首季見底，有望令此後3至4個月後的經濟增長回復穩定或改善。



【摩通：第二季溫和復甦】

摩根大通表示，已調整今年內地GDP季度增長預測，料首季將較為疲軟；隨後在支持政策逐步滲入實體經濟的影響下，次季GDP增長開始溫和復甦。總體而言，對今年全年內地GDP增長預測保持不變，料按年升6.2%，估計內地將大幅削減增值稅、財政補貼購買家電及汽車，以及於未來數月或公布擴大財政赤字目標。至於貨幣政策方面，預計金融市場利率將繼續向下，包括於今年次季再下調存款準備金率(RRR、即俗稱「降準」)。



【野村：市場仍過分憧憬】

野村證券認為，市場尚未充分意識到內地經濟局勢惡化。雖然該行預料，中國經濟增長放緩幅度將今年上半年見底，但目前市場似乎未考慮到內地經濟增長將劇烈地放緩，甚至仍對政府支持經濟的措施功效過分有信心。因此，該行估計，內地將進一步加大刺激經濟的力度，即使目前內地樓市的緊縮政策似乎仍未放鬆，但放寬大城市的樓市限制，是實現經濟復甦的關鍵。



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