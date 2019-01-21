【北水追蹤】買內銀內險港交所　沽騰訊

港股今日(周一)反覆向上，恒指收市升105點報27,196點，主板成交903億元。港股通成交額約100億元，較上個交易日增加約6億元，佔主板成交額11.1%；南下資金淨流入5.19億元人民幣。



部分中資金融股受捧，中國平安保險(02318)及工商銀行(01398)分別錄得港股通淨買入約1.6億元及9,646萬元，其中前者為全日淨買入最多之個股。中國銀行(03988)、新華保險(01336)及建設銀行(00939)分別亦有約7,514萬元、4,532萬元及1,104萬元的淨買盤支持。



另外，香港交易所(00388)及舜宇光學(02382)分別有約1.3億元及5,875萬的港股通淨買入。



騰訊控股(00700)再升0.8%報340元，惟其港股通錄得約2.3億元的淨流出，為全日淨流出最多之個股。至於長城汽車(02333)、農業銀行(01288)及融創中國(01918)亦分別錄得港股通淨買入約4,398萬元、3,583萬元及2,461萬元。

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