不信股市堅升！美投資名宿「買金防災」

在金融市場近日反彈之際，外國傳媒報道，美國多名億萬富翁有「異動」，他們不是趁勢買股，反而逆向增加黃金投資，意味着他們為之後可能出現的金融市場大調整預先避險，以免身家大幅縮水。



報道指出，美國億萬富翁、美國芝加哥地產大亨、被譽為樓市「山姆大叔」的Sam Zell透露，近期投資組合增添了黃金比例，為他一生之中首次為了投資而購買黃金。



除了「山姆大叔」，不少投資名宿早已透露「買金防災」，例如「鱷王」的達利奧(Ray Dalio)、「新債王」岡拉克(Jeffrey Gundlach)，以及有「華爾街金童」之稱艾因霍恩(David Einhorn)。

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