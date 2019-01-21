中國金豐前行政總裁遭施加制裁

市場失當行為審裁處對中國金豐前行政總裁姜惠芬施加取消資格令、冷淡對待令和終止及停止令。審裁處早前在進行由香港證監會提起的研訊程序後，裁定姜干犯了虛假交易罪行。



中國金豐於02年2月19日以富麗花‧譜控股的名稱在創業板上市。該公司於10年1月4日易名為中國金豐，其後改稱為航空互聯集團，現稱為超人智能。



姜的友人吳秀容及業務夥伴陳國楨亦因早前被裁定曾經從事市場失當行為，遭審裁處施加冷淡對待令和終止及停止令。



審裁處在去年8月3日裁定姜、吳及陳在09年8月至10年4月期間，曾經從事虛假交易的市場失當行為，原因是他們曾利用14個證券交易帳戶買賣大量中國金豐股份，藉此造成股份交投活躍及在價格方面的虛假或具誤導性的表象。



審裁處針對姜施加取消資格令，禁止她擔任上市法團的董事，為期四年；及施加終止及停止令，禁止其作出虛假交易。若日後再度干犯虛假交易，即屬刑事罪行。



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