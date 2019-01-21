華爾街最優秀分析員：股市升浪僅開始　因為...

外國傳媒報道，被譽為華爾街最優秀的經濟預測師、去年12月26日後表明美股仍有望創新高的投資諮詢機構亞德尼研究公司總裁Edward Yardeni最新表示，近期的升浪只是開始，原因很簡單，就是市場人士仍然充滿負面情緒，不信今次升市。



他說：「根據投資者情緒指數，去年底投資者的牛熊比例跌至1以下，低於長期平均值2水平，直至今年1月15日仍然是1以下。根據往績，目前市場的悲觀程度與2008年金融海嘯後差不多，是令人驚訝的，預示升市會持續。」



相反，去年該指數曾創新高及接近新高時，標指短期內就陷入調整(即由高位累跌10%以上)，足見它與大市有相反特徵。



他說：「如此普遍的看跌情緒，只會讓市場出現技術反彈，現在正走在這方向。再加上很多基本因素重拾正軌，故市場將有極好的表現。」



他重申，標指年底目標依然是3,100點，即仍有大約15%上升空間，主因是估值不高，利率及通脹仍低，有利今年股市表現。



回顧他於去年12月26日道指創下史上最大點數升幅後，就認定這已為2019年再創新高定下基礎。當日道指狂飆1,086點或4.98%，以點數計，為史上最大；以升幅計，為2009年3月以來最大。



他當時說：「這次牛市(2009年起)被描述為有史以來最令人討厭的牛市，因為股市一直升，都不是全部人看好。我不認為會有經濟衰退，當市場意識到這一點時，就會看到反彈。股市怎樣恐慌下跌，就會怎樣報復上升。」

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