估中A股見底專家：升浪僅開始　將帶動亞太區

德意志銀行財富管理環球首席投資官Christian Nolting於2018年10月底揚言，中國A股最壞情況已過，結果由11月至今，MSCI中國指數累彈逾7%，可謂成功估中A股見了短期底部，如今他又怎看呢？



外國傳媒報道，他與該行亞太區首席投資官Tuan Huynh皆認為，A股升浪僅開始，預計將成為今年領漲亞太區(日本除外)的股市。他們雖然沒有為A股給出目標，但預期區內股市(日本除外)今年會再累升5%以上，原因是中國政府推出一系列挽救經濟措施，將有助企業盈利可能有高個位數或低雙位數增長。



至於中國經濟增長放緩，他們認為市場某程度上已過度反映，因政府有足夠措施讓經濟增長不會跌穿6%。再者，2018年A股價格已計入企業盈利「衰退」，惟這最終不會出現，故A股有值博空間。選股方面，他們認為基建股會受惠政府刺激措施；消費類別亦會受惠中產冒起。

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