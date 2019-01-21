港新增25萬方呎共享工作間　飽和勢爆淘汰戰

近年大行其道的共享工作空間(Co-Working Space)愈開愈多，業界預期在港佔地將持續增長。然而，隨日本軟銀近期大幅縮減對共享工作空間供應商WeWork的投資規模，會否敲起行業前景警號？繼而爆發淘汰戰？



近期外電報道，軟銀對WeWork的進一步注資，由原先160億美元(約1,248億港元)大幅縮減至20億美元(約156億港元)，有傳這與投資者對WeWork的高估值存疑有關。再者，有分析指市場開始憂慮集團未來的業務前景，包括近期在不少美國城市的租金呈下跌趨勢，以及開始被一些業主和房產中介抵制進駐某些大樓。



行業是否開始進入飽和期令人關注，但早前的數據暫仍見到高速增長趨勢。戴德梁行報告顯示，去年約有68個營運商在港經營共享工作空間，它們在香港甲級寫字樓租用樓面面積趨升，去年上半年已超過130萬方呎。2016和2017年新增租用樓面面樍分別約12萬和9.9萬方呎，預期2018年全年可新增25萬方呎。而據仲量聯行的研究，在2014至2017年間，亞太區共享工作空間和服務式辦公室的樓面面積錄得150%的增幅，預計2020年將達到300萬方呎。



共享工作空間的樓面面積趨升，反映需求殷切，因除了初創企業、自僱人士、自由工作者等會租用共享工作空間，也會吸引大型企業的後勤部門或銷售團隊等租用，以節省成本、方便與客戶會見，又或增加團隊合作性等。另不少大型共享工作空間也朝這方向發展，冀提升企業客戶比例。



而要吸引大型企業落戶，大型品牌的共享工作空間、又或是大集團旗下的共享工作空間，不論在財力上、人脈上都較具競爭力，它們亦可透過併購而壯大規模，令行業進入整合期。例如WeWork去年四月收購競爭對手、上海創立的Naked Hub，市傳涉及4億美元（約31.2億港元）金額，兩者合併後在社區連繫、技術層面等都進一步加強。



另方面，前共享工作空間Missolink聯合創辦人李鈞如（Queenie）經營了約3年的共享工作空間：「由2014年開始做，到2017年3月結業，原因是當時業主堅持收回地方，即使我們願意加租也遭拒絕。當時我們曾想物色其他地方再做，但奈何租金太貴、重新裝修又要另一筆資金，惟有結業。」



她指另一個選擇退出的原因是行內競爭愈來愈大。規模較大的擁有較多資源和人脈，有條件減價搶客；規模較小的則要想盡方法突出品牌，才有機會獲得客戶青睞。



回想當時經營所面對的挑戰，她稱市場需求仍大，難度不是找租戶，而是要花很多時間找合適的配套，包括投資者和顧問脈絡、資源、社群等。畢竟政府或半官方機構也有提供不同的初創支援計劃，少不免會互相構成競爭。



她認為共享工作空間發展至今，行業已飽和，新加入的中小型競爭者需經歷一段投資期，放較多資源在宣傳、網絡建立上。而大品牌在競爭上仍存有優勢。



至於近年涉足共享工作空間和共居項目的Synergy Biz Group，聯合創辦人黃兆麟（Keith）表示，難以算出實際回報期多久，因從購買單位、裝修、設計、空間水電等方面花費，需要長時間投資及靠租客租金彌補差額。現時市面租金回報率只有2厘，但他們希望做到5厘。



他續指，共享工作空間目前的供應多，但做到提供合適的供應則不足夠。若能做到大家一齊分享用家資源，將適合的人放在匹配的地方，這樣才是共享工作空間共享資源的精髓。



●生力軍續插旗變陣吸客



香港的共享工作空間持續發展，並出現不同模式吸引市場注意。例如來自荷蘭的辦公室供應商International Workplace Group，在全球50個國家及地區擁有超過160個據點。



集團旗下共享工作空間品牌Spaces，於去年7月進駐香港後，已迅速在銅鑼灣、觀塘、黃竹坑開設共享工作空間，今月24日更在上環開設全港首個全幢式共享工作空間，樓高廿層連天台，可望為約800名企業或初創公司員工、自由工作者提供舒適和切合需要的工作環境。



要跟同業龍頭競爭，亦要諗諗辦法。在香港有八個共享工作室的Synergy Biz Group，早前在新蒲崗推出全港首個租賣合一的共享工作空間，當中的私人工作室除了可以租用，亦可買入，面積由134至291方呎不等，最低入場門檻為一百萬元。



市場上的共享工作空間收費，一般是日租數百元、月租數千元，並分為流動桌子、專用桌子、私人辦公室等不同類別。相比創業要租用傳統的寫字樓，在同一商業地段租用共享工作空間仍算是成本相對相宜的方法，故受不少初創企業、自僱人士、以至自由工作者歡迎。



共享工作空間的租約相對傳統辦公室彈性；開放式設計的工作環境較廣闊；亦可多與各行各業的租戶交流，拓展人脈網絡，相對在其他地方單打獨鬥有優勢。



當然，共享工作空間的這些優點亦可被視為缺點，原因是人來人往下未必有足夠安靜的工作環境，亦可能缺乏私隱，不方便處理機密資訊，租戶或要付多一點錢租用私人辦公室才可解決。



●突圍妙計：為租戶建網絡

隨共享工作空間數目愈來愈多，行業需整合，較小型品牌更要出盡方法吸客和留客，才能適者生存。例如從社群聯繫、室內設計、環境氣氛、飲品零食、休閒和服務設施等多方手，並專注吸引特定用戶群。



香港城市大學電腦科學系客席教授陳漢偉表示，共享工作空間要在同業中脫穎而出，不是只靠租一張出去，而是要經營創業氛圍、網絡，讓租戶受益。他續指，每個行業都會經歷飽和的階段。當一個行業興起，人人都做，到某一階段就會飽和，成功的才能拿到市場份額。



倘若未能成功維持有利可圖的出租率，將出現汰弱留強的情況。另也有其他因素影響共享工作空間供應商是否決定退出市場。

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