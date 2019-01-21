新盤UPDATES︰逸瓏灣8周二截票　天鑄再沽5伙

個別一手新盤錄交易未有進展及終止買賣合約個案，發展商隨即加價。



●天鑽4伙交易未有進展 隨即加價3至5%

據一手銷售資訊網資料，中國海外發展(00688)旗下大埔天鑽早前有4個單位交易未有進展，該批單位最新加價3至5%。其中第9座15樓G室，面積524方呎，價單售價由841.6萬元上調至883.7萬元，為加幅最多的單位。



●MONTEREY錄1伙終止買賣合約 即時加價43%

會德豐地產旗下將軍澳MONTEREY亦修訂價單，項目的6A座2樓D室，價單售價由634.3萬上調至908.9萬元，加幅達43%。該單位原於2017年3月以555.1萬元售出，惟今日已終止買賣合約。



●形薈1伙加價5% 1月25日起發售

新鴻基地產（00016）旗下筲箕灣形薈修改價單，項目的2座26樓B室，價單售價由990萬上調至1,040萬元，加幅約5%，呎價提高至29,462元，單位將於1月25日起發售。



●逸瓏灣8累收約900票 周二下午截票

信和置業(00083)營業部聯席董事田兆源表示，旗下大埔逸瓏灣8累收約900票，較本周三(1月23日)開售的228伙，超額認購約2.9倍，將於明日下午3時截票，整批單位市值23億元，折實平均呎價13,700元。



他又指，入票者八成為用家，並以兩房戶最受歡迎，有不少準買家指有意認購兩伙，在首輪銷售後，加推單位將有加價空間。



●明寓雙破頂 頂層複式戶1.48億沽

佳明集團營業及市務總監顏景鳳表示，佳明集團控股(01271)旗下何文田明寓以招標形式售出頂層複式連空中平台大宅，成交金額為1.48億元，呎價54,392元。是次成交價及呎價為項目新高。



該單位為15至16樓A頂層複式大宅，四房雙套設計，實用面積2,721方呎，連空中平台面積957方呎，單位附設裝修傢俬。



●天鑄再沽5伙

新鴻基地產(00016)的何文田天鑄以招標形式售出共5伙分層單位，套現超過2.27億元。當中成交金額及呎價最高為第2座15樓A單位，實用面積1,738方呎，作價7,910.96萬元，呎價45,518元。其餘單位成交價介乎2,448萬至5,070.3萬元，呎價27,200元至34,776元。

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