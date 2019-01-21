華府停擺不止礙經濟　特朗普累學童要「節食」...

外國傳媒報道，美國政府局部關門已踏入第31日，不但經濟受影響，連學童也受害！有學校已擔心學童日常的午餐將會停止供應。據悉，因經費問題，剩餘的食物愈多愈少，現有最少一個地區的學校已減少了學童的午餐份量。



根據規定，學童午餐最少要有：一碟主菜、麵包、兩份蔬菜、一個水果，以及一杯奶。據了解，有學校已沒有提供樽裝飲品，例如水及果汁，以及沒有雪糕了。他們希望正常的午餐能夠盡早恢復。



有教職員指出，一旦猶如美國總統特朗普早前所說，政府局部關門會持續數月、甚至數年的話，將會擔心怎樣準備學童未來的膳食。因此，若政府繼續關門，或會很危險。



數據顯示，美國有大約2,970萬名學童參加了聯邦學校午餐計劃，截至去年12月，有大約2,200萬名學童已簽署免費或費用減免的餐單。換句話說，一旦政府不撥款，將影響逾2,000萬名學童。



再者，上周已有政府官員透露，政府每關門一周，將影響季度經濟增長0.13個百分點，較原本預期倍增。

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