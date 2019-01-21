貧富懸殊激化！首26名富豪身家等如全球一半窮人

外國傳媒報道，樂施會(Oxfam)發表最新報告顯示，全球貧富懸殊愈來愈嚴重，首26名富豪的身家已等於全球一半貧窮人口，較2017年的43名再減少。



報告又顯示，2018年億萬富豪每日的財富進帳25億美元，按年升12%，每兩日就有一位億萬富豪誕生，而全球最貧窮的一半人口財富則按年減少11%。



就此，樂施會呼籲各地政府增加企業稅率及向有錢人徵稅，以對抗貧富懸殊與日俱增的趨勢。報告指出，只要向全球最有錢的1%人加稅5%，就能有足夠的金錢為2.62億小孩提供教育，以及為3,300萬人提供醫療服務，拯救他們的生命。



不過，目前全球先進國家竟提倡減稅，全部發展中國家也很少向有錢人徵稅。舉例來說，在1970年，發達國家的企業稅平均62%，到了2013年已減至38%，較貧窮的國家平均更僅28%；又例如在巴西，最貧窮的10%人在交稅的比例上，竟高於最有錢的10%人。

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