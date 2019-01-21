【愛你變害你？】特朗普正摧毀美鋼鋁製造業？

外國媒體報道，美國總統特朗普去年向貿易夥伴加徵鋼鋁關稅，以達到他的「美國優先」政策，惟此舉正摧毀美國金屬製造業，最少能從企業的股價看到。



報道稱，自2018年1月11日，也就是美國商務部向白宮提交「232調查」報告以來，美國7家主要鋼鐵業和鋁業製造商的市值總共縮水近1/3。



這7家製造商分別是紐克爾公司、美國鋼鐵公司、AK鋼鐵公司、鋼鐵動力公司、商業金屬公司、美國鋁業公司，以及世紀鋁業公司。



過去一年，美國鋼鐵公司和美國鋁業公司的股價暴跌了45%左右；名氣略遜的AK鋼鐵公司和世紀鋁業公司的股價更跌了近60%。



不過，從營運角度來看，加徵關稅似乎正發揮正面作用，2018年第2及第3季，上述企業的利潤總和創下2008年以來最高。那麼，企業盈利與股價走勢為何背馳？



美國金屬製造商估值已跌至2008年金融危機以來最低，原因在於投資者不相信當前的好時光會一直持續，而他們的懷疑是正確的。美國鋼鐵業面對產能過剩，解決這問題的明智做法是：要麼削減產能，要麼投資技術升級。然而，美國的金屬製造商不但沒有量入為出，反而正擴大生產。



分析指出，到了2022年底，美國金屬市場的新增產能將達到1,120萬至1,190萬噸，相當於2018年消費量的10%。

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