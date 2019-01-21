IMF再降全球經濟預測　增長料3年最慢

瑞士達沃斯世界經濟論壇舉行前夕，國際貨幣基金組織(IMF)3個月內第2度削減今年全球經濟增長預測，由去年10月時估計3.7%，進一步調低至3.5%，勢是3年最慢，並警告一旦貿易戰加劇，可能再會下調預測。



IMF今次下調預測，主要反映歐洲需求疲弱及最近金融市場恐慌，報告亦提到增長前景呈下行風險。IMF新上任的首席經濟師Gita Gopinath表示，全球面臨多項風險，包括貿易關稅增加、金融條件再度收緊、英國可能出現硬脫歐，以及中國經濟放慢情況可能較預期嚴重。



各主要經濟體中，德國今年增長的下調幅度最大，由去年10月時估計的1.3%降至0.6%，加上意大利及法國增長預測下調，令整體歐元區的今年經濟預測遭降0.3個百分點，至僅1.6%。



雖然IMF維持美國經濟增長2.5%的預測，但料2020年將放慢至1.8%，主要是稅改效應消失，以及聯儲局加息影響顯現。此外，IMF對中國今年增長6.2%的預測亦不變，增速低過2018年的6.6%，主要受貿易戰及政府試圖去槓桿影響。

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