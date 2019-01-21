A股狗年僅剩9日　好大機會升市迎豬仔？

內地傳媒報道，由於2月4日年三十A股已「收爐」，即由周二(1月22日)起，狗年僅剩餘9個交易日！



數據顯示，自2009年以來，最近10年A股在農曆新年前後(臘月十八開始到正月十八)(即今年1月23日至2月22日)表現顯示，各主要指數大部分都呈現明顯升勢，當中只有2013年、2016年，以及2018年表現較差，其餘7年都普遍上升。



更甚的是，由於A股將於2月4日至10日休市，換句話說，下周一(1月28日)將是A股於農曆新年前最後的5個交易日開始。據內地券商統計，過去17年，在農曆新年前5個交易日及後5個交易日，滬綜指上漲機會達90%，平均升幅約4%。若單計春節前5個交易日，上漲機會更大，高達93%；春節後5個交易日，上漲機會也達80%。



分析員解釋，歷年春節前後A股明顯上漲，主因是資金較充裕，加上普遍打工仔都獲得花紅奬金，因而對風險偏好提升，大戶也在新一年部署入市，從而推高股市；另一邊廂，由於農曆新年後不久就是「兩會」，市場普遍憧憬有利好經濟政策出台，故先行炒作。

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