業主大報復？河畔花園反價6%　粉嶺中心彈一成二

二手樓市氣氛略為好轉，個別二手屋苑樓價亦由低位上升，更有業主簽約前突然反價。粉嶺中心F座高層單位，剛以500萬元售，以實用面積368方呎計，呎價約13,587元，較上月中低位，急漲逾12%。



世紀21奇豐黎樹森稱，市場平盤沽出後，業主不願再大幅減價，令粉嶺區物業價格反彈。如上述售出單位的同面積更高層戶，上月中最平僅賣445萬元。同區牽晴間8座中層戶，實用面積385方呎，原業主月初曾考慮以500萬元沽貨，日前更調升至515萬元易手，呎價13,377元，比兩個半月前，同類單位做價低位，上升約7.7%。



有代理亦指，沙田河畔花園E座中層單位，實用面積242方呎，業主原先意向以440萬元出貨，並已收票。但簽約前，突然反價至465萬元，加幅約5.7%，新買家終放棄購入單位。



市區藍籌屋苑樓價亦稍為上升。美聯吳肇基透露，鰂魚涌太古城天山閣中層G室兩房單位，實用面積536方呎，剛以1,025萬元轉手，本月初面積相若單位成交價，高出約5.5%，呎價約19,123元。



市場更有爭睇樓情況。祥益謝利官稱，天水圍嘉湖山莊賞湖居3座低層兩房單位，叫價430萬元，累減120萬元。單位租客願「開門」供睇樓，一小時內獲多達7組客參觀，單位終以425萬元沽出，呎價約9,487元。



事實上，平價盤湧現，刺激市民入市意欲，有代理直言，馬鞍山過去周末睇樓量，較以往多30%至40%。區內如海典灣及海典居大單位放盤，叫價一直維持逾千萬元。



中原陳偉業亦指，東涌區兩天連錄8宗買賣，本月成交29宗，按月多兩成。美聯方吉和稱，區內映灣園5座中層E室，實用面積518方呎，近日售562.8萬元，呎價10,865元。中原陳輝麟亦稱，青衣區在期間則連環錄得約8宗買賣，市況暢旺。

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