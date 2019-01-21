樓價UPDATES：太古城累錄12買賣　白居二客入市富康花園

樓價回落，部分投資者趁業主願意減價，購買屯門區細單位作收租之用。各區最新成交，《on.cc東網》為你每日定時更新報道。



港島區



●鰂魚涌太古城本月暫錄12宗買賣，包括天山閣低層G室兩房戶，實用面積536方呎，享內園景，獲買家以1,025萬元購入，實用呎價19,123元，買家屬於外區人士。



●鰂魚涌惠安苑剛破本年悶局，屋苑F座低層2室，實用面積848方呎，以兩房間隔，望樓景。業主叫價1,300萬元，之後減價至1,200萬元，以1,128萬元售出，實用呎價13,302元。原業主於1973年3月以19.5萬元買入，期內升值56.8倍。



─ ─ ─ ─ ─ ─

九龍區



●白居二買家積極入市，帶動將軍澳區二手居屋交投暢旺。富康花園8座高層K室三房戶，實用面積592方呎，座向西北望園景，單位於去年11月以600萬元放售，累減50萬元，於未補價第二市場以550萬元易手，實用呎價9,291元。



●長沙灣泓景臺本月暫錄6宗二手成交，平均實用呎價約16,479元。近日6座中層E室以845萬元轉售，單位實用面積約515方呎，以兩房間隔，實用呎價約16,408元。



─ ─ ─ ─ ─ ─

新界區



●屯門居屋悅湖山莊7座高層E室，實用面積431方呎，以兩房設計，區外投資者見單位累積減價75萬元，加上屋苑配套齊全，較容易出租，故於已補價自由市場以435萬元購入，實用呎價為10,093元。該單位若作投資收租，市值租金約1.1萬元，回報率約3厘。



●屯門華都花園4座中層E室三房戶，實用面積533方呎，有區外換樓人士鍾情單位客廳及房間均座享內園景觀，故決定「細換大」，以550萬元購入上址作自住之用，呎價為10,319元，屬低市場價成交。原業主於2012年以約236萬元買入，期內帳面獲利約314萬元。



●馬鞍山海典灣2座高層D室，實用面積687方呎，以三房間隔，座向西北望海景。單位放盤1個月，獲換樓人士「零議價」以1,160萬元承接，實用呎價16,885元屬市價。據了解，原業主於2002年4月入市，帳面獲利832元。

－－－－－－

《骰寶坊》誠邀各地【賭王】【賭后】挑戰神人境界，每日更有百萬籌碼等你領取！立即免費下載，體驗《骰寶坊》最真實、刺激的多人在線骰寶遊戲！

遊戲下載：

https://goo.gl/i2t1yj



想睇更多一、二手樓精彩故事，即click以下連結：

新盤置啱睇

http://money18.on.cc/newflat/



二手置啱Feel

http://money18.on.cc/usedflat/