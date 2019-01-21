夜市UPDATES：美股休市道期偏軟　港股夜期27200關徘徊

美股周一(1月21日)為「馬丁路德金日」假期，股市將休市一天，連同港股ADR亦會小休一天；1月22日恢復正常交易。



道指期貨維持交易，但受到美國政府局部關閉未有解決迹象，道期全日低開低走，目前跌幅擴大至100點，報24,587點。港股期指夜市目前報27,207點，跌33點，高水10點。



市場仍在等待英國首相文翠珊的「脫歐B計劃」，報道指她放棄通過跨黨派談判解決僵局，轉而緩解歐洲懷疑論者對愛爾蘭邊境的擔憂。她重申，英國仍將於3月29日脫歐。



缺乏利好消息刺激下，歐股繼續偏軟，英股跌0.02%；法股跌0.22%；德股跌0.44%。

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