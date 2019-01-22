古勝：中資電力股擇優吸納

古勝在東方產經「MARKET INSIGHT」專欄中表示，近期環球投資市場氣氛明顯好轉，資金續炒中美貿易談判現轉機及阿爺一連串放水措施，加上周一中國公布的去年國內生產總值(GDP)數據符合預期，恒指一度抽高至27,323點。不過，美股周一假期休市關係，令港股即市動力不大，最終升105點報27,196點，主板成交903億元，魚缸水頭依然充足。



睇番數據，中國去年GDP增長6.6%(2017年增長6.8%)，雖然係28年以來低位，但由於一早預咗，所以負面情緒唔大，反而因為結果無差過預期，市場當成好消息嚟炒，揭示當下投資氣氛唔錯。



權重股走勢就繼續級級上，騰訊(00700)周一再升0.8%，建設銀行(00939)升0.9%，港交所(00388)升1.5%，但係見友邦保險(01299)明顯在70元頂住咗，周一仲要跌1.8%，睇怕要整固一輪先有機會再升。



講開權重股，都係建議睇住隻騰訊同港交所做人，尤其是早前已經在不同板塊撈咗貨的投資者，除咗可以睇番自身個股股價走勢外，亦可以睇埋呢兩大指標股。當中港交所更在今轉反彈浪中行先大市一步(其實股價早於去年10月已見底反彈)，若見股價停步甚至回調，咁看官不妨先行減減磅或直接食胡。



不過，大摩近日發表報告，指港交所三十日內將可跑贏大市，繼續叫人「增持」，目標價睇290元。如果港交所真係一如大摩所料，股價愈升愈有的話，咁港股照理都有得繼續上，如果現時手頭無乜貨的投資者，值得揀隻心水股細細注落場。



入市目標方面，早前汽車、家電、手機設備股及中資航空股都彈過一輪，短期要抖一抖氣唔出奇。反之，隨着GDP數據冇壞消息，與製造業息息相關的電力股隨時有機炒一轉。加上國家統計局最新數據顯示，受全國大範圍低溫天氣影響，用電需求增加。去年十二月發電按年增長6.2%，增速按月加快2.6個百分點。全年發電亦按年增長6.8%，增速較上年加快1.1個百分點，為一四年以來最高增速，數據有利電力股再上。



睇番幾隻中資電力股，近期都有反彈，且現價相對歷史高位相距甚遠，具一定值博率。其中以華電國際(01071)及華能國際(00902)近期上升動力較強，且有成交配合，值得吼個好位走一轉。華電守穩升軌支持約3.3元可續持有，不設目標價；華能短期在4.7至5.1元水平橫行，預期整固後有力再上，不妨候低吸納，中線目標睇6元，跌穿4.5元止蝕。



最後，如果依然覺得港股中線前景唔樂觀，短期又唔願意追勢買當炒股的話，近期投資氣氛好轉，資金都相繼撤出公用股，好似中電(00002)、電能實業(00006)及領展(00823)走勢都見回軟，咁反而造就穩陣型投資者作中線策略部署，提供機會低吸防守股。

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