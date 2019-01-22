林嘉麒：撒錢救市　觸發新憧憬

宏滙資產管理董事及投資策略總監林嘉麒在東方產經「專家點評」專欄表示，港股持續轉強，即使每日上升幅度不算明顯，惟日內低位見承接力。當市場出現輕微壞消息，大市亦未受到影響，市場風險胃納確實上升不少。



恒指在上周四後，10天線升穿100天線，短線利好信號已出現。儘管短線27,300點初步遇上阻力，恒指每日矮仔上樓梯的格局，估計進一步挑戰更高水平機會大，有望挑戰28,000點關。



大市氣氛轉好，並不是單一原因，包括有中美貿易談判進展順利，聯儲局加息機會降低，而最大原因相信是與中國一連串的政策有關，市場對「四萬億」救市有憧憬。2008年滬綜指由低位1,664點，大升109%至3,478點；而恒指亦由低位10,676點，大升116%至23,099點。



回想當年的「四萬億」政策，以「保八」作目標，加大投放基建項目為主，同時刺激房地產、家電、汽車板塊，以大水猛灌的方式進行。今次以「六個穩」為題，穩就業、穩金融、穩外貿、穩外資、穩投資、穩預期，比從前的「保八」要求更廣，而且刺激經濟以財政及貨幣政策並行，同樣包括建設、刺激消費，如家電、汽車、5G建設等。相比「舊四萬億」，「新四萬億」涉及更全面，投資市場自然有無限憧憬。



再者，今次更加上減稅降費措施，國家以財政赤字作賭注，新增4萬億元人民幣實際財政赤字，理應效果更佳。資金一方面應付地方專項債對應地方專項工程建設，同時支撐1萬至2萬億元人民幣的減稅，包括居民及企業減稅。大規模減稅降費，可令國家未來經濟從投資驅動轉向消費和創新驅動，主要由於減稅將減輕居民債務負擔，增加消費潛力；同時，減稅將增加企業盈利，增加創新動力。



比較兩者，投資市場對今次刺激經濟成效是充滿信心。不過，要留意今次不是大水猛灌方式，也不是刺激地產為舊路，而是轉至大力給予居民及企業減稅降費，在結構性上是轉向消費和創新驅動的經濟增長模式。



因此，最終成效和所需時間是未知數，太早過分期望反而是不切實際。反而，以更長遠角度去看，以國家經濟結構性轉型的目標出發，長線投資效果會更理想。



事實上，美國現時經濟增長貢獻接近七成是依靠消費刺激，政府支出不足兩成。中國要成為經濟大國，在這結構上要認真改變一下。



宏滙資產管理董事及投資策略總監 林嘉麒(作者為註冊持牌人士)

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