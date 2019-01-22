東方日報B2：港樓價全球最難捱　要唔食唔用21年才上到車

香港人買樓上車，沒有最難，只有更難！國際調查機構發表的報告顯示，香港家庭要不吃不用20.9年才買到樓，難以負擔樓價的程度，已連續9年高踞世界首位。儘管樓市已踏入調整階段，但業界認為進一步下挫空間有限，市民勢必繼續捱貴樓！



國際調查機構Demographia發表題為《15th Annual Demographia International Housing Affordability Survey》的報告，採集了截至2018年第3季全球8個國家309個國際大城市的數據。同時統計了91個人口逾100萬人的頂級大都會樓價數據，當中有29個大都會達到樓價「嚴重不可負擔」的水平。



論樓價難負擔程度，香港再一次大幅拋離其他城市，該報告指出，樓價中位數為716.9萬元，較對上一年的619.2萬元，明顯上升約15.8%。而上述最新樓價為香港家庭年收入中位數為34.3萬元的20.9倍，相比2017年錄得的19.4倍更高。



至於第2、3名位置則出現對調，加拿大溫哥華樓價取代澳洲悉尼，成為全球第二難買樓城市，中位數比率為12.6倍，而悉尼則以11.7倍排第3。但相比之下，香港市民要捱多超過8年，情況更遠遠拋離美國紐約、英國倫敦等主要市場。



據該機構的定義，只要倍數高於5.1，就可視為樓價嚴重地超出負擔水平，足見香港樓市的瘋癲程度。報告亦指出，部分最不能負擔的市場，在過去一年樓價已經緩和，部分更出現下跌，但跌幅不足以令住宅的可負擔水平有實際改善。



事實上，上述調查數據於自去年第3季搜集，當時樓市仍然未步入跌軌。根據反映二手樓價走勢的中原城市領先指數，去年截至第3季末錄得185.51點的較高水平，比2017年底的165.02點，累積上升多達12.4%。儘管近期跌市已蒸發了接近一成漲幅，但業界普遍指香港樓價難啃程度難有太大改善。



資深投資者伍冠流認為，雖有部分業主受最近跌市影響，願意減價出貨，惟加息步伐沒有早前般來勢洶洶，加上每天150個單程證配額不斷令市場需求增加，故認為樓價再跌空間少於一成，樓價依然會高企。



另一投資者吳龍飛亦稱，現況相當可悲，認為樓價要跌兩至三成，市民才能夠負擔，但這又會衍生另一個問題，就是市民被裁員、凍薪甚至減薪機會隨之而大增。事實上，近年經濟好，但普遍加薪幅度都不大，追不上通脹及樓價升幅。



地產代理亦相信香港樓價難捱水平會持續「領先全球」。中原地產亞太區副主席兼住宅部總裁陳永傑表示，香港屬於高增值的金融城市，故樓價高難負擔是無可避免的。



他指出，今年住宅樓市開局不錯，料政府不會減辣，現時只要新盤願意帶頭減價20%，就會有承接，市民「怕買貴樓的態度」正在改善。他預期本月一手成交宗數可達2,200宗，二手成交則有約3,500宗。

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