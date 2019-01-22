【名家筆陣】溫天納：內地出口受制三大因素

2019年潛在通縮是內地面對的經濟難題，過去數年供應端改革壓縮供應量，但隨着供應端政策鬆綁，價格難以支撐，導致生產者物價指數(PPI)連續6個月下降。去年12月PPI按月更跌1%，按年亦回落至0.9%。



供應端改革帶來的漲價影響已减弱，而下游需求段卻無法支持價格上升。觀察數據，以油氣開採、燃料加工、化學原料及製品等多個行業受到較大影響。



春節將至，筆者估計今年1月的消費物價指數(CPI)將反彈，惟上游原材料價格疲弱，PPI仍有可能持續回落，甚至轉負。以正面角度出發，目前油價看似見底回升，但未必能夠改變PPI回落的趨勢，若再觀察其他資源價格，鋼價及煤價持續受壓，1月份PPI出現負數的機會甚大。



此外，需求亦乏力，未來通脹上升的機會甚低。需要關注的是，隨着供應端生產限制持續緩解，工業通縮或即將到來。去年通脹回升，主要受食品價格反彈影響，但今年整體經濟形式趨於下跌，需求難以提振。



在工業領域，形勢就沒有這麽樂觀，如上文提及，觀察內地工業品價格，政策對供應端的壓制慢慢緩解，工業通縮將成為一個真正的議題。在去年下半年PPI明顯下滑，大宗商品價格全面回落，估計今年PPI將重新進入紅色領域，或達負1.5%。



在內需無法提振的情况下，出口會否是一條出路？內地最新公布的進出口數據都意外地倒退，市場觀點普遍對內地出口較悲觀，但最終會否有超預期因素可提振今年內地的出口？筆者認為需要觀察三個重點因素。



首先是「一帶一路」國家和地區市場，10年前環球金融風暴後，內地外貿出口結構取得多元化發展，增強「一帶一路」主要國家出口的增速。今年環球需求雖减弱，但未必重返一五年的低迷狀態。若內地採務實態度，持續强化建設，「一帶一路」國家和地區終能成為穩定的出口市場。



其次是歐洲市場，無可否認投資市場對歐洲經濟的態度日趨謹慎，但歐洲經濟今年未必一蹶不振。當中，歐元匯率對歐洲經濟具重要的前瞻參考作用，特別是從領先1年的歐元兌換美元匯率與歐元區製造業PMI看似存在若干關聯性，若此理據成立，歐洲經濟今年或勝預期。若歐元區經濟表現尚可，內地對歐洲的出口亦有望保持穩定性。



最後是內地出口企業的生存力。目前內地生產製造業受不少負面衝擊，出口企業急需轉型，當中不少出口企業關注採用轉口貿易的可能性，同時亦積極以第三國或地區作為通道的轉出口方式，為生存而戰。



無論如何，為抗衡工業通縮，內地出口必須多元化發展，當中中國產業的核心競爭力必須提升，作為維持環球市場對中國產品需求的關鍵。



納論滬港：溫天納

資深投資銀行家暨中國人民大學講座教授

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