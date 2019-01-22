劉嘉晉：發電設備股瞄準亞洲市場商機

烏托邦資產管理合夥人劉嘉晉在東方產經「芬Man睇市」專欄表示，東南亞的經濟及城市化進程發展迅速，據東盟能源中心估計，到2025年，東盟國家的人口將增加到7.15億，該地區的年均經濟增長率或達5%。另外，中心估計為支持增長，電力需求在2014至2025年間將翻一番。



若想滿足這些需求，預計將需要約1,000億美元用於電力成本，到2040年，東南亞的用電需求預計將較目前再升60%，這意味着需要大規模投資新建電力生產和輸送設施。屆時該地區的電廠裝機容量將從240吉瓦增至565吉瓦，增幅近一倍，增量略大於日本全國的發電量。



為了滿足日益增長的用電需求，東南亞各國必須做出關鍵決定：要以可再生能源和電力貿易為基礎，開闢一條可持續性更強、靈活性更高的道路。外部投資者，尤其是專注這個板塊的公司將會直接受惠，如中國高速傳動(00658)、金風科技(02208)及中國龍工(03339)及偉能集團(01608)。



偉能較早前公布，去年上半年收入增加16.3%至10.89億元，純利上升3.2%至1.55億元，每股盈利6.08仙。另外，去年集團與緬甸政府電力及能源部旗下EPGE，就位於緬甸敏健之90兆瓦燃氣發動機式發電站之發電項目簽訂購電協議，合約期由項目投入商業營運日起計60個月。



該項目會興建一個裝機容量為109.7兆瓦的發電站，預計電站於2月投入商業營運。集團將首度為項目裝配有機朗肯循環(ORC)系統，透過低溫餘熱技術把廢熱轉換為電力，藉此提升能源利用效率，節約能源成本。



展望未來，受惠於新興市場的結構性電力短缺和已發展國家對電力儲備裝機容量需求增加，預期分布式發電市場將維持強勢增長。偉能成本控制得宜加上盈利能力持續增長，現價吸納，中線目標可定3.9元。



烏托邦資產管理合夥人 劉嘉晉(作者為註冊持牌人士)

─ ─ ─ ─ ─ ─

「東網Money18」全新功能「貼市貼士」，助你掌握投資先機

http://bit.ly/2sLtGDm



「互聯餘額」數據，助你掌握北水動向

http://money18.on.cc/connect/dqb.html

