卓百德父子測市通勝　愈寫愈驚

星級分析員卓百德同佢公子卓太馬(Peter and Tama Churchouse)每年都推出農曆新年投資通勝，根據五行學說，去推斷嗰年各行業及投資吉凶。點知今年佢哋一路寫，連佢哋自己都話唔信嚟緊己亥豬年居然會發生啲咁嘅嘢！



話說來年隻豬係屬土，卓百德父子話，根據五行學說，呢個土豬年水屬性漸入，係連續三年旺水嘅開端。不過土豬年嘅上半年，火屬性仍然好強，會出現水火不容，最終導致經濟同市況反覆，呼籲大家喺金融與財務等事上要格外小心。



呢一年，火會比其他四行較旺，火當旺時，屬火嘅行業包括科技、電子、電腦、燃料、能源應該會做好。問題嚟嘞，卓百德父子寫到呢度都話，環顧目前明明油價仲喺低位徘徊，而科技股呢排又愈來愈縮，火屬性嘅投資能否跑出，連佢哋都有疑惑。



至於土、木、水三種屬性，喺土豬年運勢屬中等偏好，但唔叫得做好強。佢哋睇以下嘅傳統行業都會幾好嘅，例如屬木嘅紡織、時裝、紙業、天然藥品；屬水嘅旅遊、物流、零售、銀行及各種「會流動」嘅行業；屬土嘅建築、基建、公用事業、煤礦與農業都會唔錯。



來年唯一要避開嘅係金，屬金嘅行業與投資包括黃金、貴金屬、鐵礦、鋼材、機械製造業等。佢哋仲特別提到，機械製造業喺內地尤其多，投資者宜沽不宜買。



照通勝睇，全年投資前景一般。但來年同以往唔同，佢哋話傳統上，以往股市通常係年初升，再跌少少，然後再牛過，之後先轉熊。不過來年就唔同，唔會咁快回氣，可能要到第三、四季先會有好轉，總言之就係市況反覆，所以睇怕對沖基金有錢賺，呼籲投資者要留意VIX恐慌指數變化。



至於地產，卓百德父子就話通勝未有好確切啟示，咁即係至少地產唔會冧先。佢哋自己就分析，話中港地產股股價折讓係十八年來最多，今年1月頭幾星期，中港地產股都跑贏大市，預示樓市就算有回調，都係溫和同短暫，股價有機會成為樓價升跌指標。所以喺樓市下跌周期，大家不必太進取，買大型地產發展股相信較穩陣咁話喎。

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