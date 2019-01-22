梁冠業：恒指確認轉強　續試高位

海通國際證券財富管理投資策略執行董事梁冠業在東方產經「專家點評」專欄中表示，英國脫歐問題續成近期焦點，脫歐草案被否決，縱使首相文翠珊最終保住相位，但英國脫歐問題亦未取得實質進展。當前談判期限未獲延長，距離脫歐截止日還有不到三個月的背景下，脫歐進程仍存在較大不確定性。



另外，中美貿易談判方面，之前雙方所訂下的90日「貿易休戰期」已過半，惟雙方在北京舉行完副部級經貿磋商後，至今仍未披露細節。美國副總統彭斯上周三表示，中美貿易談判進展甚微，但美方對北京會繼續認真談判仍抱有希望。



港股近期的升勢主要受惠聯儲局加息步伐放慢以及對中美貿易談判的憧憬，但就目前情況而言，不少機構或大行均下調今年全球經濟增長預測，美、中、歐三大經濟體系的經濟放緩狀態，逐步在市場上浮現。



本周將有數間美國企業公布業績，縱然美銀和高盛業績理想，但基於現在環球市場投資信心欠奉，若然連續幾家企業業績表現持平或差於市場預期，港股艱辛地積累到的信心或升勢將徒然。



上周港股10天線已經升穿了20天、50天及100天線，氣勢如虹，周一指數更一度突破去年12月的高位。以保力加通道來看的話，恒指近幾日的陰陽燭撐開通道頂，寬度數值增升，而MACD兩線暫未有相交的趨勢，顯示恒指短期維持強勢，有力衝破上次高位及更上一層樓。



海通國際證券財富管理投資策略執行董事 梁冠業(作者為註冊持牌人士，沒持有有關股份)

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