中信銀行(國際)：日圓短線方向未明

中信銀行(國際)在東方產經「專家點評」專欄表示，上周英國首相文翠珊的脫歐草案協議在議會投票中慘敗，但她勝出工黨對她提出的不信任動議，市場預期英國可避免無協議脫歐，支持市場風險偏好。繼聯儲局主席鮑威爾發出鴿派論調後，多位在上周公開發言的聯儲局官員也延續偏鴿說法，鞏固了今年將放慢加息腳步的預期，惟加息預期降溫並未令美元下滑。



中美兩國貿易談判有望在月底有實質進展，但市場仍有樂觀憧憬，美匯指數上周升0.68%至96.356，為去年12月中以來首周上升，美元兌日圓上升至109.71。



日本去年12月全國核心消費者物價指數(CPI)按年上升0.7%，惟較11月的0.9%放緩；核心CPI包括油品但扣除生鮮食品價格，按年降至七個月低位。基本價格自9月以來停滯不前，反映了日本去年第3季度經濟增長放緩。



日本央行將在本周舉行利率會議，市場預料央行將下調通脹預期。若美中貿易爭端取得進展，美元兌日圓預料有機會升穿下一個阻力位110水平；若中美談判未取得進展，市場避險情緒或因此上升，則可能下試105水平。

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