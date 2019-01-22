【名家筆陣】梁彥穎：贍養費點計才公平？

最近有公衆人物被傳媒重提其與前妻之贍養費訴訟。訴訟爭拗主要在於計算資產應截至2001年兩人「夫婦關係明顯轉差」為止，還是應截至2人「明顯分居」為止；及計算如何瓜分信託資產時，應以信託契約內定明3名受益人計算，還是應以夫妻資產來看待信託資產。



原訟庭選取以上不利前妻的決定，裁定信託內3.7億元為贍養費。上訴後，上訴庭改選取有利前妻的決定，改判贍養費為5.1億元。但最後終審法院完全選取有利前妻的決定，贍養費最後增至7.6億元。



綜合類似訴訟結果，為筆者帶來以下的想法，首先在贍養費訴訟中，若出現兩個勢均力敵的理據，終院傾向選取能導致平分資產的理據；第2是成立人建立非全權信託或在信託內保留某些權力，如受託人處理信託資產時要向成立人索取指示，會把信託捍衞資產能力大打折扣；第3，若類似以上信託的成立人離世，法院會否以類似照顧前夫或前妻爭取贍養費的準則，幫助靠身故成立人贍養的非婚姻伴侶？最後，信託法例及法庭判決與時並進，為何大部分信託成立人沒定期尋找獨立專家審查，而是訴訟出現了才在法院跟追討者苦苦糾纏？



以上意見基於眾多假設，讀者絕不應依賴本文內容作出任何法律或投資安排。



梁彥穎

羽白資產管理財富管理總監

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