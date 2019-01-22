龔成：投資物業目的係創造財富

財經作者龔成在東方產經「專家點評」專欄表示，上次討論了自住方面要理解的概念，今次會以投資的角度，去解釋物業。



在真正的投資者眼中，物業只是一個投資工具，絕不會為上車而上車，盲目為了擁有自己的物業、為想做業主而買樓。投資者着重租金回報，計算租金回報率，評估回報率能否大於按揭利率，從而計算出該項物業投資能否產生正現金流，還是出現負現金流的情況。



而且投資者擁有多角度思維，以創造資產財富為目標。舉一簡單例子，假設若現時投資工廈的回報、每月的淨現金流都較投資住宅多，而工廈受政府各種措施打擊的程度又比住宅少。那投資者就寧願將資金投資工廈將其放租，然後再租住住宅，而不會選擇直接將資金投資住宅物業然後自住。因為這樣每月的淨現金流會有較好的效果，令財富更為增值。



投資者除了會計上的資產負債定義外，亦會以現金流是正或負去定義該物業是「資產」還是「負債」，投資者認為真正的「資產」是要能產生正現金流的項目。



若果租金收入少於供樓支出，令該物業每月出現負現金流的情況，在他們眼中這物業只是而「負債」。例如某投資者將手持物業出租，而租金收入7,000元減去供樓支出10,000元後，每月出現3,000元的負現金流，他們眼中該物業只是「負債」。



因此，物業的租金回報是決定投資該物業與否的關鍵，若在買入前得知該單位出租困難，該物業往往不是好的投資項目。



近年有不少商場將其商舖分成很多迷你商舖出售，更以入場費低作招徠，但當中有商場的人流及商舖出租的情況其實不是太理想，若無法將商舖出租，無法產生現金流，該商舖最終只能成為「負債」。



若要提升物業的資產價值，就要從租金收入方面着手。以住宅物業為例，可透過裝修將單位變得較美觀及較有空間感，又或合法地將一個單位分割成多個單位出租，從而收取更高的租金，令物業成為你真正的資產。

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