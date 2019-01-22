勃艮第酒回報贏晒金股匯

有買法國勃艮第(Burgundy)葡萄酒嘅投資者，真係要飲番杯，事關勃艮第葡萄酒嘅投資回報，舊年跑贏晒金股匯！點解咁勁？都係多得中國人成熟咗！



話說，倫敦國際酒類交易所Liv-ex出嘅葡萄酒指數，係國際間最具公信力嘅葡萄酒銷售指標，佢哋嘅葡萄酒指數亦有分類，其中專門追蹤法國勃艮第產區葡萄酒價格走勢嘅Liv-ex Burgundy 150，去年全年升近35%！



舊年可以話幾乎買乜跌乜，金價全年跌1.79%，恒指跌13%，A股仲甘跌24%！就算歐美股市都無個升，全球升幅最勁嘅牙買加股市亦只係升約25%，唔夠勃艮第葡萄酒嚟。



就算同外匯比，嗱舊年G10貨幣兌美元中，唯一得日圓一隻升，亦只升得嗰2.4%，一樣輸畀支Burgundy！



何解Burgundy酒咁勁？先係多得天公唔做美，天氣差搞到舊年當地葡萄收成少，供應少，自然谷起個價。



仲有就係，要同中國人講句Xie Xie，事關中國飲家成熟咗，唔再一味只追法國波爾多區(Bordeaux)嗰幾家頂級酒莊嘅貴酒，轉而識得欣賞吓其他法國產區好似勃艮第咁。計絲絲話，經濟回落加反貪腐，荷包縮咗但又忍唔到口，咪惟有擴闊眼界囉。

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