歐股收市個別發展　Scout24漲逾2%

歐股收市個別發展。英國富時100指數收報6,970點，升2點或0.03%；法國CAC指數收報4,867點，跌8點或0.17%；德國DAX指數收報11,136點，跌69點或0.62%。



個股方面，英國博彩公司William Hill料2018年度經營溢利下跌15%，公司股價全日跌1.65%。



早前有外報道，法荷航集團擬關閉旗下副線航空公司Joon，股價升5.24%。



德國互聯網公司Scout24拒絕了私募基金Hellman & Friedman及黑石集團的收購，股價收升2.19%。

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