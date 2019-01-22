【市前重點睇】CNH企6.80　英鎊企1.29

●美匯指數反覆企96.3水平，港匯企7.845，離岸人民幣(CNH)企6.8018，圓匯企109.6，歐元跌至1.1365，英鎊企1.290。金價於1,280美元爭持。紐油企53.8美元，布油企62.7美元。道指期貨跌近百點。



●國際貨幣基金組織(IMF)3個月內第2度削減今年全球經濟增長預測，由去年10月時估計3.7%，進一步調低至3.5%，並警告一旦貿易戰加劇或再會降預測。 https://bit.ly/2S01EES



-IMF維持美國和中國經濟增長預測分別在2.5和6.2%不變，但警告美國需要解決巨額財政赤字問題。



●美國總統特朗普發文指，中國最新公布的經濟數據疲軟，中國不要再鬧着玩了，應達成「真正的」貿易協議。



-中國經濟增長28年最低，專家話捱埋上半年就掂？ https://bit.ly/2FFCfdN



●美股周一(21日)假期，股市休市一天。政府局部關門未有解決迹象，美股期貨表現偏軟，道指期貨收於24,611點，跌76點；標指期貨收於2,663點，跌8點。



●布蘭特期油收報每桶62.74美元，升4美仙；紐約期油於電子交易時段收於每桶53.9美元，升10美仙。 https://bit.ly/2T6tHzU



●紐約期金於電子交易時段收於每安士1,279.6美元，跌3美元或0.23%。 https://bit.ly/2REdEwq



●英國富時100指數收報6,970點，升2點；法國CAC指數收報4,867點，跌8點；德國DAX指數收報11,136點，跌69點。 https://bit.ly/2R4HEwi



●英國首相文翠珊周一推銷的「脫歐替代方案」被指無新意，她願意讓議會參與更多談判，並拒絕排除推遲英國脫歐的可能性，將把重心轉移到與歐盟就愛爾蘭後備計劃達成妥協。



-英國議員提出跨黨派法案，如果到2月26日仍未達成任何協議，議會將掌控下一步行動，包括迫使首相要求延長3月29日的脫歐最後期限，以避免無協議脫歐。



●瑞士央行副行長Fritz Zurbruegg表示，鑑於全球風險增加和金融市場脆弱，央行堅持寬鬆的貨幣政策。



●南韓第4季GDP按年大增3.1%，全年增2.7%。 https://bit.ly/2FOV1yG



●傳法國政府考慮採取一系列措施限制華為在該國的部署。



●報道指中國計劃將2019年新發專項債規模設在2.15萬億元人民幣，該規模或將較去年額度擴容6成。



●中國石油發盈喜。 https://bit.ly/2sBM2Jr





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其他精彩新聞：港樓價全球最難捱 要唔食唔用21年才上到車

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