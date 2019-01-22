英國工黨就避免無序脫歐提修正案　鎊匯企1.289

外電報道，英國工黨提議修改一項政府動議，要求就各種可能的方式進行投票，以避免出現「無序脫歐」；其中一個方式就是二次公投。修正案由工黨領袖郝爾彬簽署，但到目前為止，他對是否支持二次公投一直模棱兩可。



英國脫歐第50條款延期的可能性愈來愈大。英鎊兌美元亞洲市企1.289水平。



周一早前，英國議員提出跨黨派法案，如果到2月26日仍未達成任何協議，議會將掌控下一步行動，包括迫使首相文翠珊提出要求延長3月29日的脫歐最後期限，以避免無協議脫歐。



文翠珊周一提出的退歐替代計劃與被大比數否決的退歐協議差別不大，依舊是尋求歐盟對北愛「後備計劃」的妥協。她拒絕排除延遲脫歐的可能性，同時反對二次公投。





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